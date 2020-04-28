Глава оргкомитета ОИ-2020 рассказал, при каком условии могут отменить Олимпиаду 2021
Следующие Игры отменят, если пандемия не окончится к 2021 году
Летние Олимпийские игры-2020 в Токио, которые уже перенесены на следующий год, будут отменены, если пандемия коронавируса не окончится к 2021 годуФото: REUTERS
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Глава Оргкомитета Олимпийских Игр в Токио 2020 года Ёсиро Мори сообщил, что Олимпиаду 2021 года отменят, если к началу 2021 года не окончится пандемия коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU