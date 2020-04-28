2020-04-28T14:34:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса

Правительство должно представить его к 30 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекцииВладимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил правительству представить к 30 апреля график разработки вакцин для профилактики коронавируса.

Пресс-служба Кремля сообщила, что этот пункт содержится в списке поручений президента после встречи с представителями медицинского сообщества.

- Правительству представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство, - сказано в документе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ВОЗ внесла в список перспективных девять разработок российских учёных вакцины от коронавируса. Из них шесть созданы специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Также на сайте писали об Ильназе Иматдинове - одном из главных разработчиков вакцины от коронавируса. Ему всего 30 лет, а кандидатскую он защитил в 24 года. Сейчас он работает в Центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском.

Спаситель человечества в толстовке.Знаете, как выглядит главный разработчик российской вакцины против коронавируса? Скорее всего, не так, как вы себе его представляете

ИСТОЧНИК KP.RU

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