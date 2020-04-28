Эксперт ЦБ посоветовала, как жить безработным и людям с малыми доходами

28 Апр 2020 2020-04-28T15:28:15+03:00

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Член Экспертной группы ЦБ по финансовой грамотности, финансовый советник Наталья Смирнова дала советы людям, которые остались в период пандемии без работы или потеряли часть дохода.

В первую очередь стоит встать на учет в центр занятости. Это позволит получать пособие в 19,5 тысяч рублей. Попутно можно подрабатывать в службе доставки или удаленном кол-центре.

Если денег катастрофически не хватает, а есть кредиты, стоит воспользоваться кредитными каникулами. Сегодня банки обещают отменить платежи на срок до полугода. Долг все равно потом гасить придется, но просрочек не будет.

Если же долгов так много, что не расплатиться, то можно подумать о банкротстве.

Тем, у кого ситуация пока стабильная, нужно соблюдать ряд правил: делать «заначку» на непредвиденные расходы. О подушке безопасности можно говорить, если в копилке есть сумма, равная доходам трех, а лучше шести месяцев. Если резерва нет, то стоит направлять на его формирование не менее 10 процентов в месяц.

Если выплаты кредитов съедают более 40 процентов дохода, а у вас есть какие-то накопления, то стоит частично погасить долги. На сайтах sravni.ru и banki.ru раз в месяц нужно мониторить процентную ставку по кредитам того же вида, что и ваши. И если ставки станут ниже ваших хотя бы на 1,5 процента, рефинансировать свои кредиты, снизив платежи по ним.

Стоит думать не только о накоплениях, но и про сохранность имущества. Целесообразно оформлять страховки на квартиру, машину. Не лишним будет страхование жизни.

В период кризиса необходимо осмотрительно относиться к покупкам. Прежде чем купить тот или иной товар, задумайтесь: не жизненно необходим?

Кризис - это период нестабильности, его лучше встречать с накоплениями, а не в долгах. Крупные покупки сегодня не актуальны, пишет «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU