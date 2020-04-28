В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T15:46:40+03:00

В материале на новостном портале было сказано, что фонд ОМС в Москве якобы отказывается платить за пациентов, госпитализированных не на "скорой"

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В Генпрокуратуре признали фейком статью на одном из московских интернет-изданий о платном лечении больных коронавирусом.

Автор материала утверждал, что больницы якобы получили указания от городского фонда ОМС: лечение пациентов с 2019-nCov, пневмонией и дыхательной недостаточностью, в том числе с тяжелым течением болезни, оплатят только в том случае, если их госпитализировали на "скорой". За тех, кто попал в больницу другим способом, например, приехал лично, платить Фонд якобы не будет. Эта информация не соответствует действительности - предупреждают в Генпрокуратуре.

- Медицинская помощь жителям города предоставляется бесплатно по полису ОМС. При этом в случае появления симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус имеется возможность, в том числе, обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник,- сказано на сайте ведомства.

Фейки о коронавирусе появляются также и в соцсетях. Один из последних случаев - новость ВКонтакте. Автор поста предлагал другим пользователям прививку от коронавируса, с его слов вакцина уже есть и разработали ее "с помощью американских ученых". Другой пользователь наоборот, призывал не делать никаких прививок, потому что вакцина (которой в мире еще нет и это неоднократно подтверждали в ВОЗ) опасна.

Авторам таких сообщений грозит административное наказание - юридические лица, владельцы интернет изданий, к примеру, заплатят штраф, минимальный размер которого 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU