2020-03-31T11:12:46+03:00
Общество

В Госдуме одобрили штрафы юрлицам до 5 миллионов за фейки об эпидемиях

При однократном нарушении закона придется заплатить 5 миллинов
Юлия САЛЬНИКОВА
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За фейки о коронавирусе юрлица заплатят рублем, а физлица могут угодить в тюрьмуЗа фейки о коронавирусе юрлица заплатят рублем, а физлица могут угодить в тюрьмуФото: REUTERS
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В Госдуме приняли поправки, предусматривающие штраф для юридических лиц до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях.

Поправки внесли в статью статью 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации", где появились новые части 10.1 и 10.2. Они предусматривают накаание за однократное и повторное нарушение закона, в частности, распространение заведомо ложной информации об эпидемии, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. Штраф для юридических лиц составляет от 1 миллиона 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей рублей.

В случае, если распространение такой информации привело к смерти, причинению вреда здоровью или имуществу, а также к массовым беспорядкам, то сумма штрафа достигает уже 5 миллионов. Столько же заплатят распространители фейков, если из-за недостоверных сведений нарушилась работа объектов жизнеобеспечения, связи или промышленности.

За повторное нарушение максимального штрафа для юридических лиц вдвое выше - от 5 до 10 миллионов, сообщает ТАСС.

Наказание предусмотрено также для физических лиц, за распространение фейков могут лишить свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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