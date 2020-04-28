2020-04-28T21:16:50+03:00
Общество

В Тульской области с 30 апреля вводятся цифровые пропуска

Губернатор Алексей Дюмин ужесточил меры безопасности в связи с пандемией коронавируса
Ксения БОГДАНОВА
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В Тульской области с 30 апреля вводится пропускной режим. Губернатор Алексей Дюмин ужесточил меры, принятые в связи с введением режима повышенной готовности, и утвердил особый порядок передвижения.

Цифровые пропуска в области начнут действовать в четверг с 9 утра по местному времени. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков в случае, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствии федеральным и региональным законодательством, по личным и семейным делам, а также, если им необходима помощь врача в медучреждении.

Оформлять пропуска не требуется тем, кому необходима экстренная помощь врачей, а также детям до 14 лет в случае, если они будут с родителями (или законными представителями).

Порядок оформления пропусков устанавливает правительство Тульской области. Контроль за тем, чтобы все граждане соблюдали пропускной режим, берут на себя правоохранительные органы.

Все граждане, приезжающие в Тульскую область из других регионов России, обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Оставаться дома в течение двух недель должны как жители региона, так и гости (по адресу временного пребывания). Помимо этого, граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно проверять на коронавирус.

Напомним, президент Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая. Рабочие дни, которые выпадают между майскими праздниками, глава государства объявил выходными с сохранением заработной платы. О своем решении президент сообщил 28 апреля во время онлайн-совещания с главами российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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