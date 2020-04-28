В России 950 тысяч человек признаны безработными

28 Апр 2020 2020-04-28T21:48:28+03:00

В Минтруда просчитывали сценарий, когда на фоне пандемии этот показатель увеличится до 5 миллионов

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В России официально признаны безработными 950 тысяч человек. Такие данные приводит глава Минтруда Антон Котяков. Он признал, что в последние пару месяцев есть тенденция к росту.

В ведомстве рассматривали разные сценарии развития событий на фоне пандемии коронавируса. Один из них - увеличение числа безработных до 5 миллионов человек. Но, как сообщил глава министерства, пока основания настраиваться на этот план нет - работодатели, несмотря на почти месячный карантинный режим, стараются сохранять рабочие места.

В правительстве составили список наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Компании из этого перечня имеют право на государственную поддержку. В первую очередь ее будут оказывать предприятиям, где не допустили сокращения персонала.

- Около 10 процентов компаний перевели сотрудников на удаленную работу,- сообщил в интервью каналу "Россия 24" Антон Котяков. - Их права защищены государством.

Он не согласился с мнением, что сегодня нельзя найти работу. Только с апреля ее нашли 260 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU