В Намибии на фоне карантина произошел всплеск контрабанды пива

28 Апр 2020 2020-04-28T21:42:49+03:00

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Из-за карантинных ограничений, вызванных коронавирусом, жители далекой африканской Намибии решили пойти на настоящее преступление и развернули широкую подпольную торговлю алкоголем. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местную полицию.

Хотя в Намибии пока зафиксировано только 16 случаев COVID-19, 27 марта власти ввели значительные ограничения для населения, одно из которых запрещает продажу алкогольных напитков крепостью более 3 градусов. Однако, как сообщают правоохранительные органы, такие "драконовские меры" вызвали "ошеломляющий рост" нелегальной продажи пива на севере страны, где проходит граница с Анголой и Замбией, в которых карантин гораздо более слабый. Например, в Замбии тотальный запрет на передвижение действует только в одном регионе - городе Кафуэ и его окрестностях.

Причина такого "криминального" интереса к "пенному напитку" проста - Намибия входит в десятку мировых лидеров по потреблению пива на душу населения. Возможно, сказываются немецкое прошлое страны - в 1884-1919 годах она была колонией под гордым именем Германская Юго-Западная Африка. Вообще, многие полагают, что в Намибии варят лучшее в Африке пиво и делают лучшие на континенте баварские колбаски.

Так что теперь намибийские полицейские заняты работой по отлову контрабандистов и уже жалуются на то, что мест для всех преступников скоро может просто не хватить. Видимо, любовь граждан африканского государства к пиву настолько сильна, что ради доступа к нему они готовы пойти даже на нарушение закона.

ИСТОЧНИК KP.RU