2020-04-28T23:36:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страны

В список победителей вошли всего три государства
Юлия КЕКОВА
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Эксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страныЭксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страныФото: REUTERS
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Эксперты оценили, какие на самом деле страны "выиграли" от пандемии коронавируса в мире и находятся в числе победителей.

По данным опрошенных специалистов, в этот список вошли Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Об этом сообщает CNBC.

Три государства относительно быстро справились с распространением вируса, что позволило им своевременно осуществить перезапуск экономики, возобновить работу предприятий, заводов и различных заведений. Благодаря этому страны вызвали наибольший интерес для инвесторов, что отразилось на укрепление валют этих государств.

Также сообщается, что одну из значимых ролей сыграл в борьбе с коронавирусом и Китай, откуда началось массовое распространение болезни среди населения. Поднебесная является одним из главных торговых партнеров для всех трех государств и уже постепенно снимает ограничения.

Ранее сайт kp.ru писал, что ООН предрекла миру сокращение 195 миллионов рабочих мест. Из-за коронавируса мировая экономика постепенно погружается в рецессию с историческим уровнем безработицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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