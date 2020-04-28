Эксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страны
Эксперты оценили, какие на самом деле страны "выиграли" от пандемии коронавируса в мире и находятся в числе победителей.
По данным опрошенных специалистов, в этот список вошли Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Об этом сообщает CNBC.
Три государства относительно быстро справились с распространением вируса, что позволило им своевременно осуществить перезапуск экономики, возобновить работу предприятий, заводов и различных заведений. Благодаря этому страны вызвали наибольший интерес для инвесторов, что отразилось на укрепление валют этих государств.
Также сообщается, что одну из значимых ролей сыграл в борьбе с коронавирусом и Китай, откуда началось массовое распространение болезни среди населения. Поднебесная является одним из главных торговых партнеров для всех трех государств и уже постепенно снимает ограничения.
Ранее сайт kp.ru писал, что ООН предрекла миру сокращение 195 миллионов рабочих мест. Из-за коронавируса мировая экономика постепенно погружается в рецессию с историческим уровнем безработицы.
ИСТОЧНИК KP.RU