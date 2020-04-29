2020-04-29T02:21:56+03:00
Спорт

Чемпион мира поставил под сомнение астму норвежских спортсменов, отправив их на Паралимпиаду

Денис Дмитриев прямо сказал о том, что думает про терапевтические исключения зарубежных атлетов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Дмитриев.Денис Дмитриев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский велогонщик Денис Дмитриев, который является чемпионом мира в велоспорте на треке, поставил под сомнение правильность получения спортсменами сборной Норвегии так называемых "терапевтических исключений". Это специальные документы, которые выдваются ВАДА для атлетов, чтобы те ввиду медицинских заключений принимали препараты, которые для остальных запрещены.

- Получается, при некоторой помощи специалистов, ты вполне легально можешь сидеть на запрещенных препаратах и не бояться никаких допинг-контролей. Я считаю так: если ты больной человек, не занимайся спортом или иди на Паралимпиаду. А то получается, что вся сборная Норвегии — это астматики. Ну, так же не бывает, - сказал Дмитриев в интервью "Спорт-Экспрессу".

34-летний Денис Дмитриев выступает за команду "РусВело", специализируюется на таких трековых велогонках, как спринт, командный спринт и кейрин. В 2016 году он выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде 2016 в спринте.

Кроме того, в 2017 году он победил на ЧМ в Гонконге в этой дисциплине. А в 2010, 2012 и 2013 годах трижды побеждал на чемпионатах Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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