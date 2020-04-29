2020-04-29T11:17:27+03:00
Коронавирус Covid-19

RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу

В первую очередь, тесты проходят медработники
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT начал проверять сотрудников на устойчивость перед коронавирусомRT начал проверять сотрудников на устойчивость перед коронавирусомФото: REUTERS
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Телеканал RT начал проводить для своих сотрудников скрининг-тесты на антитела к COVID-19. Этот анализ показывает, есть ли у человека в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с инфекцией. Результаты дают понять, обедает ли человек иммунитетом к коронавирусу или нет.

Отметим, что именно такой тест сейчас массово проходят жители Ухани и других китайских городов, которые после пандемии начинают возвращаться к привычной жизни.

Тесты для сотрудников телеканала проводят Институт стволовых клеток человека и ассоциация «Силквей Ралли», которые ранее занимались поставкой тестов из Китая для проверки военных врачей.

Напомним, ранее, 24 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о начале тестирования московских медиков на антитела. Однако добавила, что такие проводимые тесты помогут определить, болеет ли человек коронавиусом в настоящее время или переболел ранее и имеет ли он иммунитет к заболеванию, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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