2020-04-29T12:06:22+03:00
75 лет Великой Победы

Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область

Честь исполнить легендарную песню выпала Волжскому народному хору
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самарская область поддержала масштабную акцию в честь 75-летия Великой ПобедыСамарская область поддержала масштабную акцию в честь 75-летия Великой Победы
Изменить размер текста:

По Приволжскому федеральному округу продолжает «шагать» масштабный песенный марафон «Наш День Победы», инициированный полномочным представителем президента РФ в ПФО. Во вторник в акции принял участие коллектив республики Башкортостан, а в среду, 29 апреля, эстафету приняла Самарская область. Здесь честь исполнять легендарную песню «День Победы выпала Государственному Волжскому русскому народному хору имени П.М. Милославова.

- Мы с гордостью подхватили эстафету этой поистине народной акции! Для нас это честь! «День Победы» – яркой негасимой звездой сверкает и будет сверкать всегда на небосклоне отечественной истории. Пусть великая песня в исполнении волжан объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых Героях! – сказали самарские участники песенного марафона.

Следующим участником акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет республика Татарстан. Напомним, что старт песенному марафону был дан 25 апреля в республике Мордовия. С этого дня ролики с песнями творческих коллективов регионов-участников показывают по региональным телеканалам и транслируют по радио. Также увидеть их можно в соцсетях под хештегами #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

#ПесниПобедыПФО Самарская область.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
У Бориса Джонсона родился сын
Аналитики назвали самые популярные развлечения на карантине
Свидетельство о рождении могут начать выдавать онлайн
Опрос показал отношение пенсионеров к сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область
Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции
Не видать президентского кресла: Экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании
Регионы получили деньги на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»
RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу
Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой