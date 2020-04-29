Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область

29 Апр 2020 2020-04-29T12:06:22+03:00

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По Приволжскому федеральному округу продолжает «шагать» масштабный песенный марафон «Наш День Победы», инициированный полномочным представителем президента РФ в ПФО. Во вторник в акции принял участие коллектив республики Башкортостан, а в среду, 29 апреля, эстафету приняла Самарская область. Здесь честь исполнять легендарную песню «День Победы выпала Государственному Волжскому русскому народному хору имени П.М. Милославова.

- Мы с гордостью подхватили эстафету этой поистине народной акции! Для нас это честь! «День Победы» – яркой негасимой звездой сверкает и будет сверкать всегда на небосклоне отечественной истории. Пусть великая песня в исполнении волжан объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых Героях! – сказали самарские участники песенного марафона.

Следующим участником акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет республика Татарстан. Напомним, что старт песенному марафону был дан 25 апреля в республике Мордовия. С этого дня ролики с песнями творческих коллективов регионов-участников показывают по региональным телеканалам и транслируют по радио. Также увидеть их можно в соцсетях под хештегами #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.