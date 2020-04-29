Вирусолог рассказал, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу

29 Апр 2020 2020-04-29T13:16:35+03:00

Профессор Александр Чепурнов сказал, сколько процентов населения должно переболеть COVID-19, чтобы появился коллективный иммунитет

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В последнее время все больше специалистов склоняются к тому, что в конце концов у людей появится коллективный иммунитет к коронавирусу. Но для этого COVID-19 должны переболеть чуть ли ни 97% процентов населения.

С этой цифрой не совсем согласен профессор вирусологии Александр Чепурнов.

- Это очень много. Я думаю, что хватило бы и процентов 70, наверное, для того, чтобы создался коллективный иммунитет, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом Чепурнов отметил, что это в любом случае колоссальное время и колоссальные потери. Поэтому должно быть другое решение ситуации с коронавирусом.

Напомним, к 29 апреля в России зафиксировано 99 399 случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирусом заболели 5 841 житель страны в 82 регионах, скончались 108 пациентов с подтвержденным диагнозом. Общее число летальных случаев составило 972.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU