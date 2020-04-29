2020-04-29T17:02:52+03:00
Общество

Власти Москвы сообщили, с каких отраслей начнётся смягчение ограничений

Изменение мер коснётся в первую очередь строительной сферы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Смягчение ограничительных мер в Москве коснётся в первую очередь строительной отрасли, промышленности, а затем бытовых услугСмягчение ограничительных мер в Москве коснётся в первую очередь строительной отрасли, промышленности, а затем бытовых услугФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве будущее смягчение ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, начнётся со строительной отрасли и промышленности, а затем коснётся бытовых услуг, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что правительство Москвы вместе с Роспотребнадзором готовит план постепенного возвращения всех отраслей к работе после пандемии.

- Мы понимаем, что в первую очередь это коснется послаблений для строительной отрасли, промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли. И соответственно, в последующем всех остальных отраслей, - рассказал заммэра РИА Новости.

Ефимов при этом подчеркнул, что все сотрудники будут обязаны соблюдать меры безопасности, когда производство возобновится.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству, губернаторам и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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