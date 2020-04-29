Английского командира подлодки уволили после вечеринки во время карантина

29 Апр 2020 2020-04-29T17:12:33+03:00

Экипаж веселился с барбекю и музыкой на базе «Девонпорт» во время самоизоляции и пандемии

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В Великобритании командира атомной подлодки «HMS Trenchant» отстранили от командования после сообщений о том, что он устроил для экипажа судна вечеринку на базе недалеко от Плимута во время действующего в королевстве карантинного режима из-за коронавируса.

- Мы подтверждаем, что военнослужащий Джон Льюис был отстранен от командования подводной лодкой, но он продолжает служить в военно-морских силах, - цитирует представителей британских ВМС телевизионный канал Sky News.

Вечеринку для моряков мужчина устроил на базе "Девонпорт" недалеко от города Плимут сразу после введения режима изоляции из-за пандемии на территории государства. По неофициальным данным, решение об увольнении командира приняли не только из-за вечеринки, но и в связи с другими громкими скандалами из-за его решений. Предположительно, Джон Льюис отказался отменять барбекю, несмотря на то, что ему рекомендовали остановить мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU