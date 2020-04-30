Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса

30 Апр 2020 2020-04-30T08:27:10+03:00

Если годом раньше заявлялось о 66 тысячах рублей, то теперь люди согласны на 59 тысяч рублей

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Экономические сложности, которые последовали за пандемией коронавируса, уже отразились на благосостоянии россиян. Если летом 2019 года справедливой считалась оплата труда в размере 66 тысяч рублей, то сегодня ожидания снизились на 11% - до 59 тысяч рублей.

Зарплатные ожидания снизились в 35 городах из 37, где проводился опрос компанией «Сбербанк страхование жизни».

Максимальное снижение зарплатных ожиданий:

Москва - с 99 тыс. рублей до 78 (21%),

Тюмень – с 67 тыс.руб до 52 (22%),

Владивосток – с 77 тыс.руб до 64 (17%).

Самые оптимистичные настроения зафиксированы в Рязани и Набережных Челнах. Жители последнего города хотят получать вместо 60 тыс.руб – 61, а вот рязанцы настаивают, что необходимо увеличить оплату труда с существующих 58 тыс.руб до 68.

Зарплатные ожидания меняются не только в зависимости от региона проживания, но и от возраста. Наиболее оптимистично настроены молодежь до 35 лет. Для них достойная оплата труда начинается от 61 тысячи рублей. Люди старше готовы рассматривать нижний порог в 56 тысяч рублей.

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, прибавилось число тех, кто ориентируется на накопления и сбережения. Если в прошлом году 27% участников исследования заявляли, что стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, то в начале апреля 2020 года их доля выросла до 35%, пишет газета «Известия».

Ранее сервис hh.ru провел ежеквартальное исследования «Настроения работодателей». Оказалось, что большинство склонны давать пессимистичные прогнозы, и чтобы сохранить бизнес, вынуждены пойти на сокращение зарплат сотрудникам - об этом заявили 27% российских компаний: 9% уверены в данном шаге, 18% отмечают, что «скорее уменьшат».

Меньше стали получать в сферах спорта, отдыха и развлечений, общепита, образования, пишет Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU