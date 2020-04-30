2020-04-30T09:20:13+03:00
В мире

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с сотней трупов

Полици проверила фургон после того, как жители соседних домов пожаловались на запах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полиция США обнаружила в центре Нью-Йорка грузовик с сотней трупов. Чей это транспорт, и принадлежат ли тела жертвам коронавруса, пока не известно.

Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, два фургона и один грузовик подогнали к похоронному бюро. В автомобилях находится около сотни тел. Владелец похоронного бюро Эндрю Клекли заявил, что перестал работать морозильник, в котором обычно хранятся тела.

100 тел найдены в неохлажденных грузовиках возле похоронного бюро в Бруклине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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