В Нью-Йорке обнаружили грузовики с сотней трупов
Полици проверила фургон после того, как жители соседних домов пожаловались на запах
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Полиция США обнаружила в центре Нью-Йорка грузовик с сотней трупов. Чей это транспорт, и принадлежат ли тела жертвам коронавруса, пока не известно.
Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, два фургона и один грузовик подогнали к похоронному бюро. В автомобилях находится около сотни тел. Владелец похоронного бюро Эндрю Клекли заявил, что перестал работать морозильник, в котором обычно хранятся тела.
100 тел найдены в неохлажденных грузовиках возле похоронного бюро в Бруклине.
ИСТОЧНИК KP.RU