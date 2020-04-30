История с характером: в Самаре футбол появился в годы Великой Отечественной войны

30 Апр 2020 2020-04-30T09:35:52+03:00

В то же время и появилась команда «Крылья Советов»

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3 мая 1942 года в Куйбышеве состоялось знаменательное событие: на стадионе «Локомотив» произошло открытие летнего спортивного сезона. Именно тогда, в годы Великой Отечественной войны, началась большая история футбольного клуба «Крылья Советов». Ведь на поле вышла команда, которая спустя время будет носить это гордое название.

Кроме того, этот большой физкультурно-оборонный праздник праздник для «запасной столицы» стал свидетельством, что страна пережила самый тяжелый и страшный период Великой Отечественной войны. То, что праздник прошел после первой военной зимы, значило намного больше, чем какие-либо спортивные рекорды.

Этот день известен всем болельщикам футбольной команды из Самары. Так как он является днем рождения клуба. Полностью историю зарождения футбола в «запасной столице» можно прочитать на сайте Pobeda75samara.ru.