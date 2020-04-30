Эксперт посоветовал добиваться возврата денег за отмененные рейсы

30 Апр 2020 2020-04-30T10:33:38+03:00

По его мнению, ваучеры на будущие полеты не вызывают доверия

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Авиакомпании были вынуждены отменить сотни рейсов из-за пандемии коронавируса. Клиентам, которые не смогли совершить перелет, предлагают получить ваучер, который в будущем можно будет обменять на билет.

Основатель сервиса по ускорению возврата денег за билеты Александр Кузнецов уверен, что лучше всего добиваться возврата «живых» денег, а не довольствоваться сертификатом.

- Есть вероятность того, что авиакомпания обанкротится и ваучер сгорит. У нас уже был кейс с «Трансаэро». Сейчас авиакомпании «сыплются» по миру. Деньги вдали от вашей карты — это не деньги, а суррогат, которым невозможно воспользоваться, - комментирует NEWS.ru эксперт.

Сегодня авиакомпании могут затягивать вопросы возвраты денег. Это связано не только со сложной экономической ситуацией внутри организации, но и зависит от политических решений в стране.

Минтранс просит разрешить авиаперевозчикам не возвращать средства за билеты в течение двух лет, но пока это решение не утверждено.

ИСТОЧНИК KP.RU