Карантин вместо отпуска: Как вернуть деньги за авиабилеты и туры

На онлайн-табло аэропортов чуть ли не у каждого рейса за рубеж сейчас безнадежный статус - “Отменен”. Страны одна за другой закрывают границы, запрещают въезд иностранцам, не пускают к себе самолеты и круизные лайнеры. Еще в январе коронавирус нарушил планы отпускников, собиравшихся позагорать на пляжах Хайнаня. Потом к ним добавились те, кто планировал итальянские каникулы.

Сейчас в той же ситуации – обладатели авиабилетов и путевок в Испанию и Грецию, Индию и Израиль, на Кипр и в Черногорию и на многие другие популярные курорты.Что теперь делать – зависит от того, сами вы покупали билет на самолет и бронировали отель или доверили организацию своего отпуска турфирме. Рассказываем, на что имеют право путешественники. Однако важно иметь ввиду, что в такой ситуации, как сейчас, еще не был никто. Ни туристический бизнес, ни авиация, ни юристы, ни суды. В в реальности многое зависит от реакции авиакомпаний и турфирм.

СИТУАЦИЯ 1: РЕЙС ОТМЕНИЛИ

На что имеете право: с возвратом денег за авиабилеты вопросов практически нет. У всех российских авиакомпаний подход один. Если рейс отменен, за билет возвращают все деньги без всяких штрафов, либо его можно бесплатно обменять на другие даты и маршруты. Это касается всех тарифов, в том числе невозвратных.

У “Аэрофлота” такие правила распространяются не только на пассажиров отмененных рейсов, так и тех, чьи планы нарушены из-за ограничений других стран (запрет въезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз и т.д.). А это важно, так как новые ограничения появляются каждый день. Поменять билет можно на любые даты вплоть до 31 декабря. Бесплатно меняют только один раз.

Кстати, решения пассажиров делятся приблизительно поровну, рассказали “КП” в онлайн-трэвел агентстве Biletix. Половина выбирает возврат, половина – обмен на другие даты или маршрут.

Подробнее об позиции разных авиакомпаний – на сайте kp.ru.

Куда обращаться: туда, где приобретали билет. Если покупали билет на сайте авиакомпании, обычно и возврат можно оформить онлайн. И это удобнее всего, так как колл-центры перегружены. Лоукостер “Победа” подошел к вопросу еще проще – оформил автоматический возврат и перечисляет деньги на карты даже без заявлений пассажиров.

Если покупали на сайте бронирования билетов или в турагентстве – тогда и за возвратом туда.

Что надо учесть: описанные условия действуют лишь в том случае, если ваш полет не состоится вынужденно, по решению властей в связи с пандемией nCovid-19 (отмена рейса, запрет на въезд). Если вы сами передумали, побоялись и и отказались от путешествия, когда страна еще была открыта, самолеты летали – тогда, увы, все обычным порядком, по условиям тарифа.

Важны и даты полета. У большинства авиакомпаний “антивирусные” правила действуют до 31 мая. Если уже успели купить билетs на лето, не торопитесь их сдавать.

А если пропадает билет на внутренний рейс по России? Сейчас и в Москве, и в регионах отменяют множество мероприятий. Получается, лететь нет смысла. Для внутренних рейсов пока нет поблажек, поскольку нет никаких ограничений на перелеты. Так что возврат по условиям тарифа (а самые дешевые билеты невозвратные).

СИТУАЦИЯ 2: ТУР СОРВАН

С турами все неоднозначно, в отличие от авиабилетов.

Что говорит закон:

- Порядок возврата денег регулируется ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» и Федеральным законом о туристской деятельности в Российской Федерации № 132-ФЗ от 24 февраля 1996 г. В соответствии со статьей 14 этого закона, турист вправе расторгнуть договор с туроператором, если в стране, куда он отправляется, его жизни и здоровью угрожает опасность. При этом если договор расторгнут до начала путешествия, то деньги за путевку должны вернуть в полном объеме, - разъясняет кандидат юридических наук Марина Силкина.

Та же позиция у Ростуризма, он неоднократно публиковал ее на своем сайте. Проще говоря, если пропал тур в Китай или Италию (Иран и Южная Корая все же не столт массовые направления) – вам должны вернуть деньги полностью. На вашей стороне и закон, и Ростуризм с Роспотребнадзором, и судебная практика (закрывали ведь уже страны и отменяли рейсы, хоть и по другим причинам).

В чем сложность: Загвоздка вот в чем. МИД и Ростуризм выпустили официальные рекомендации не посещать в связи с угрозой жизни и здоровью Китай (действует с 24 января), Италию, Южную Корею и Иран (с 27 февраля).

Но в реальности-то сейчас туры сорваны и в десятки других стран! И получается, что обладатели путевок в Италию и Испанию оказались по факту в одной ситуации – никуда не едут. А юридически в разных.

Как быть? В Ростуризме считают, что “в сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству Российской Федерации рассмотреть следующие возможные решения:

- замену на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;

- перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха), на удобные для туриста даты в течение года, сохранив денежные средства у туроператора”.

Вариант с перебронированием на другую страну активно использовали в начале марта, когда ограничения на полеты были минимальными. Чтобы не оставаться без долгожданного отпуска, люди вместо Италии летели в Турцию, Грецию, Дубай. Но сейчас менять, по сути, можно только на российские курорты. Так что туроператоры предлагают перенести поездку на лето или осень.

Но не всех это устраивает. Реально ли просто отказаться и вернуть деньги? Мнение Ростуризма таково:

- Турист вправе потребовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относится в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (ст. 10 Закона № 132-ФЗ). При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы.

В переводе на житейский язык: отказаться, конечно, можно. Но без гарантии, что вам вернут все деньги. Что такое фактически понесенные расходы? Это деньги, которые туроператор уже потратил на организацию вашего путешествия: заплатил за авиабилет, отель, трансфер... В каждом конкретном случае сумма будет разной. Скажем, в ваш тур входил перелет регулярным рейсом “Аэрофлота”, который теперь отменен. “Аэрофлот” деньги за билеты возвращает – значит, и у туркомпании нет никаких оснований не отдать их вам. С отелями – по-разному: одни отменяют брони без всяких штрафов (и тогда туроператор и вам должен деньги вернуть), другие – нет.

- При аннуляции туров в Израиль, например, стоимость всего наземного обслуживания (отель + трансфер) возвращается без штрафов. И авиабилетов тоже, так как перевозчики оформляют вынужденный возврат. Так что клиенты ничего не теряют, - обнадеживает PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

- В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора, - уточняют в Ростуризме.

Часть юристов считает, что если несостоявшийся отпускник дойдет до суда, то у него есть шанс получить все свои деньги – благодаря той самой статье 14 Закона об основах туристской деятельности (см. выше). На практике суды часто встают на сторону клиента.

Куда обращаться: первым делом в турагентство либо к туроператор. Возможно, на этом все и закончится, и вам вернут деньги либо прийдете к другому подходящему вам решению. Если нет – в Роспотребнадзор (в своем регионе или на горячую линию 8-800-555-49-43) и в суд.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

- В случае с Италией идёт стопроцентный возврат стоимости туров, в соотвествии с рекомендациями Ростуризма, либо замена на другие направления, по желанию туриста, - подтверждает PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева. - Поездки в другие закрывшиеся страны перебронируем на более поздние даты или другие курорты, в основном Турцию (на момент подписания номера она открыта, но ситуация меняется постоянно. - Ред).

ВАЖНО!

Горячая линия Ростуризма и Ассоциации “Турпомощь” для российских туристов, находящихся за границей:

+74996781203 (круглосуточно)

+79151170451 (с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00).

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ: +74955878860, +74992441977, +74992441988, +74992442847, WhatsApp +79850465297.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Европой: что надо знать пассажирам

С 16 марта Россия вводит новые, более серьезные ограничения на полеты в Европу. “КП” объясняет, как они будут работать (подробности)