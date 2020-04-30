В Росгвардии сообщили о 339 инфицированных коронавирусом сотрудниках

30 Апр 2020 2020-04-30T15:53:51+03:00

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В Росгвардии выявлено 339 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников, однако тяжелых случаев течения заболевания не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией», - передает ТАСС заявление пресс-службы.

По последним данным выздоровели 35 человек, на стационарном лечении находится 103 сотрудника Росгвардии, из них 41 - в медучреждения Министерства здравоохранения, а 62 - в ведомственные медицинские учреждения Росгвардии, все остальные - на самоизоляции и домашнем лечении.

Напомним, за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили у 7099 россиян. Таким образом число зараженных COVID-19 в России превысило 100 тысяч человек. Также зафиксирован 101 летальный случай. Всего от коронавируса в России скончалось 1073 человека. Выздоровели 11 619.

ИСТОЧНИК KP.RU