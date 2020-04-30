Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек

30 Апр 2020 2020-04-30T10:47:10+03:00

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В России число людей с коронавиурсом превысило 100 тысяч человек. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции 30 апреля, болеют 106 498 россиян, из них почти у 7 тысяч диагноз подтвердили за минувшие сутки.

Суточный прирост пациентов с коронавирусом вновь превысил показатели предыдущего дня. Ранее власти Московской области сообщили о выходе на плато.

На совещании с губернаторами президент Владимир Путин сказал, что самым напряженным периодом могут стать майские праздники. На первые недели мая приходится третий инкубационный период, когда болезнь проявятся у зараженных. После 11 мая станет понятно, пойдет ли кривая заболеваемости вниз. Россиян просят отказаться от походов к друзьям и семейных встреч, на дачу ехать можно, но только если там будет находиться одна семья.

За сутки зафиксирован 101 летальный случай. Всего от коронавируса в России скончалось 1073 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU