ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 210 тыс.

30 Апр 2020 2020-04-30T22:26:39+03:00

За сутки в разных странах мира медики выявили почти 72 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

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По состоянию на четверг, 30 апреля, количество погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 217 тыс. человек, число заразившихся – более 3 млн.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 71 839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрировано 9 797 смертей.

За все время эпидемии в мире зафиксировали 3 090 445 случаев инфицирования, а жертвами инфекции стало 217 769 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU