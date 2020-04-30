ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 210 тыс.
По состоянию на четверг, 30 апреля, количество погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 217 тыс. человек, число заразившихся – более 3 млн.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в разных странах мира медики выявили 71 839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрировано 9 797 смертей.
За все время эпидемии в мире зафиксировали 3 090 445 случаев инфицирования, а жертвами инфекции стало 217 769 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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