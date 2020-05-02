Испания уведомила Россию о задержании экс-зампреда правительства Ставрополья
Испания уведомила Россию о задержании экс-заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги, которого российские правоохранители объявили в международный розыск еще в прошлом году.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 1 мая, в испанских СМИ появилась информация о том, что полиция задержала в Аликанте по запросу России ставропольского чиновника, подозреваемого в мошенничестве при реализации госконтракта по созданию сайта для продвижения местных брендов и производителей.
«Российские правоохранительные органы получили от Испании уведомление о задержании Андрея Мурги по каналам Интерпола для решения вопроса об экстрадиции», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«КП» рассказывала также, что скрываясь от правосудия, Мурга покинул страну, позже бывший чиновник запросил в Испании убежище. Уголовное дело в отношении Мурги было возбуждено еще в самом начале этого года.
Бывший депутат Госдумы Андрей Мурга задержан в Аликанте.Андрей Мурга, который находится в международном розыске за мошенничество, был арестован Гражданской гвардией Испании по запросу России в пятницу в Аликанте
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ИСТОЧНИК KP.RU