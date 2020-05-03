3 Май 2020 2020-05-03T05:02:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер Геннадий Солодов - заслуженный тренер СССР по легкой атлетике. Он скончался в возрасте 85 лет. Печальную новость о его кончине сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Сообщается, что тренер по спортивной ходьбе умер 2 мая.

- ВФЛА выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Степановича. Его преждевременный уход - невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики, - говорится в сообщении федерации. Церемония прощания состоится 4 мая в Чебоксарах.

Геннадий Солодов был мастером спорта международного класса. Он также дважды принимал участие в Олимпийских играх - в 1960 и 1964 годах. Лучшим его результатом стало пятое место на дистанции 20 км на Играх 1964 года в Токио.

Также он является серебряным (1967) и бронзовым (1964) призером чемпионатов СССР. После завершения карьеры занялся тренерской деятельностью, среди его воспитанников бронзовый призер чемпионата мира 1983 года Евгений Евсюков и чемпион России 2014 года Александр Яргунькин.

ИСТОЧНИК KP.RU