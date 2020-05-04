2020-05-04T07:39:17+03:00
В мире

Франция не будет навязывать 14-дневный карантин путешественникам из Европы

Правда, пока не известно, когда страна откроет границы - ограничения хотят продлить еще на два месяца
Юлия САЛЬНИКОВА
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Французы передумали вводить карантин для туристов из ЕСФранцузы передумали вводить карантин для туристов из ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Елисейском дворце сообщили, что не станут вводить обязательный двухнедельный карантин для туристов из Европы. Речь идет о путешественниках из стран Шенгенской зоны ЕС и Великобритании, допуск не зависит от их национальности.

При этом, днем ранее министр здравоохранения Оливье Верана предложил такие ограничения ввести для всех, кто приезжает во Францию из-за рубежа.

Однако, в правительстве решили отказаться от таких планов. Обязанность соблюдать двухнедельный карантин могла бы сократить число туристов, им бы пришлось весь свой отпуск или большую его часть изолироваться.

- Елисейский дворец не стал комментировать вопрос о том, будут ли путешественники из США подвергаться карантинным мерам при въезде во Францию,- сообщает CNN.

Дата открытия границ не названа. В правительстве Франции планируют еще на два месяца продлить действующие ограничения.

По оценке экспертов, первыми откроются для туризма страны, которые экономически зависят от пляжного отдыха: Турция, Италия и Греция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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