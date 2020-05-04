Названы страны, которые первыми примут туристов после пандемии коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T07:26:55+03:00

Турпоток по оценке экспертов будет гораздо ниже, чем в прошлые годы Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Названы три страны, которые раньше других должны открыть границы для туристов.

По оценке экспертов, туризм может возобновиться не раньше середины лета и только при условии, что заболеваемость в большинстве стран мира пошла на спад. Снятие блокировки будет поэтапным, но раньше других туристов начнет пускать Турция, Италия и Греция, считает политолог Дмитрий Абзалов. Он объяснил - эти страны экономически зависят от пляжного туризма.

- Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым,- приводит его слова "Прайм".

Открытие будет не повсеместным, блокировку вероятно начнут снимать частично. Потому туристический поток даже к концу лета будет ниже прошлогодних показателей. Возможно и падение спроса, особенно на азиатские направления, которые у туристов могут ассоциироваться с близостью с Китаем, откуда вирус стал распространяться.

Сезон уже может быть потерян, считает эксперт, поскольку традиционно путешественники бронируют туры весной, а сейчас правительства стран и сами не могут сказать, когда возобновятся полет.

- Турции, несмотря на популярность пляжного туризма на побережье, не удастся заполнить отели, открывшись, например, для одной России. А функционирование всей туристической инфраструктуры с 30-процентной заполненностью экономически невыгодно,- сказал политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU