Кремлевский шеф-повар рассказал о "запрещенных" блюдах на столе у первых лиц

5 Май 2020 2020-05-05T07:50:39+03:00

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Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о любимых и "запретных" блюдах первых лиц государства. Единого "стоп-листа" у кремлевских поваров не было, но они знали вкусы политиков и формировали меню таким образом, чтобы на стол не попадали нелюбимые продукты.

Например Леонид Брежнев любил дичь, уток с охоты в Завидово.

- Их, конечно, проверяли, жарили, но все равно предупреждали — осторожно, может попасться дробь. А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, эту дичь он не ел никогда, ему и не предлагали, — рассказал РИА Новости Галкин.

Горбачев предпочитал дикой птице выращенную в домашних условиях. Из мяса предпочитал филе индейки или утку. Шеф-повар отметил "всеядность" Бориса Ельцина, в еде президент был не привередлив. Но и у него были запретные блюда, политик не любил морепродукт, потому на его столе не было креветок, мидий, лягушек и прочее.

Морепродуктов не жаловал и Михаил Горбачев. Правда, во время зарубежной командировки, мог их попробовать, но "это обговаривалось заранее", а вот его супруга, Раиса Горбачева, отказывалась от морепродуктов всегда.

- Владимир Владимирович Путин — тут ничего сверхъестественного, он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек. В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами. И если я хочу, допустим, ананас, манго или папайю — конечно, все это есть. Это было всегда, и даже в СССР с этим проблем не было,- рассказал шеф-повар.

ИСТОЧНИК KP.RU