2020-05-07T08:07:33+03:00
В мире

В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Авторы модели хотели показать катастрофу, которой может обернуться применение водородной бомбы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Американское СМИ смоделировало в симуляторе NukeMap сброс на Москву водородной бомбы мощностью в десять тысяч мегатоннАмериканское СМИ смоделировало в симуляторе NukeMap сброс на Москву водородной бомбы мощностью в десять тысяч мегатоннФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американское СМИ We Are The Mighty составило прогноз того, что произошло бы с Москвой при сбрасывании на город термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн.

В ХХ веке над термоядерной бомбой работал Эдвард Теллер. В смоделированном ударе была "применена" бомба в сто раз слабее, чем задуманная Теллером.

При этом издание напомнило, что США прекратили разработку подобного оружия, потому что применение водородной бомбы уничтожило бы миллионы гражданских людей. Также в публикации авторы отметили, что применение бомбы в столице России "отравило бы огромные территории Западной Европы и, вероятно, Соединенных Штатов".

Журналисты также подчеркнули, что одна водородная бомба способна уничтожить целые государства. Например, Германию, Великобританию или Корею.

- Хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие. В конце концов наши ядерные арсеналы достаточно большие, чтобы уничтожить мир несколько раз. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое? - пишут авторы статьи.

Взрыв смоделирован в симуляторе NukeMap. Исследование показало, что даже при взрыве в десять раз слабее, чем при применении термоядерного оружия Теллера, выпадение ядерных осадков произошло бы на полторы тысячи километров вокруг Москвы - до севера республики Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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