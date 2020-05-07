Пять томских университетов вошли в международный рейтинг RUR

7 Май 2020 2020-05-07T11:50:16+03:00

В этом году в исследовании приняли участие 829 высших учебных заведений из 71 страны

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Российское рейтинговое агентство RUR (Round University Ranking) опубликовало мировой рейтинг университетов за 2020 год.

В исследовании приняли участие 829 университетов из 71 страны мира. В том числе и пять вузов Томской области.

Национальный исследовательский Томский государственный университет вошел в первую тройку среди российских университетов, занимая 139-ю строчку мирового списка. В ТОП-10 университетов России в 2020 году по версии RUR включен также Национальный исследовательский Томский политехнический университет, занимая девятую строчку российского и 419-ю — мирового списка.

В сравнении с занимаемыми строчками рейтинга прошлого года существенно укрепили свои позиции Томский государственный университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники. НИ ТГУ по сумме набранных баллов поднялся со 178-го места на 139-е, ТУСУР – с 766-го на 653-е. Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный архитектурно-строительный университет в рейтинг вошли впервые и успешно закрепились на 708 и 740 строчке соответственно. Причем среди немногочисленных строительных вузов, представленных в рейтинге, ТГАСУ лидирует.