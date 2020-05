Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T15:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Американские медики утверждают, что в лечении новой коронавирусной инфекции могут помочь антикоагулянты - препараты, замедляющие свёртываемость крови.

У заболевших COVID-19 часто появляются тромбы, которые представляют угрозу для жизни. В данном случае антикоагулянты помогают предотвратить возникновение тромбов и снижают риск возникновения сердечного приступа, инсульта и легочной эмболии.

К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра и больницы Mount Sinai. Как передает Journal of the American College of Cardiology, они изучили истории болезни 2 773 больных коронавирусной инфекцией и пришли к выводу, что у пациентов, которые получали антикоагулянты, значительно улучшалось самочувствие. При этом это касалось как случаев в отделении реанимации, так и вне его.

Отмечается, что антикоагулянтная терапия оказала особенно эффективное воздействие на тяжёлых пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Согласно приведенным данным, когда лечение проводилось без разжижающих кровь препаратов, погибали 62,7% от общего числа пациентов на ИВЛ. Однако с применением таких лекарств летальность снизилась до 29,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU