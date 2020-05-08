В правительстве разрабатывают новые меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии
Помощь окажут многодетным и родителям, потерявшим работу из-за коронавируса
Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьямФото: REUTERS
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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерствам труда и финансов совместно проработать меры поддержки для тех семей, где родители потеряли работу и их доход стал ниже прожиточного минимума, а также для многодетных семей в трудных ситуациях и семей с детьми-инвалидами.
ИСТОЧНИК KP.RU