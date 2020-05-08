2020-05-08T09:09:04+03:00
Общество

В правительстве разрабатывают новые меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии

Помощь окажут многодетным и родителям, потерявшим работу из-за коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьямТатьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерствам труда и финансов совместно проработать меры поддержки для тех семей, где родители потеряли работу и их доход стал ниже прожиточного минимума, а также для многодетных семей в трудных ситуациях и семей с детьми-инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Говорун покидает пост гендиректора Фонда дольщиков по собственному желанию
Россиянам советуют носить с собой документы на квартиру при режиме самоизоляции
Специалисты Минобороны России начали покидать Италию
Специалист назвала основные способы защиты от клещей
В правительстве разрабатывают новые меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии
Стали известны подробности плана появления в России беспилотных автомобилей
В Гидрометцентре сообщили об угрозе засухи в России
Титов предложил снизить порог сохранения штата предприятий для получения субсидий
Вирусолог рассказал о пути заражения коронавирусом, про который забывают
В Минобороны рассказали, когда "Циркон" поступит на вооружение
Последние новости на утро 8 мая 2020: в Москве продлили самоизоляцию, а США показали корабли НАТО у наших границ
«НАТО подчеркивает свою бессмысленность»: Пушков прокомментировал заход кораблей альянса в Баренцево море
Летнюю сессию ПАСЕ из-за коронавируса перенесли на сентябрь
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года составило 9227 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 8 мая 2020: Штрафовать нарушителей самоизоляции помогают камеры
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 мая 2020 года составило 17 432 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года возросло до 956 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 8 мая 2020: За поход в магазин без маски выпишут штраф
Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 мая 2020 подбирается к отметке в 100 тысяч