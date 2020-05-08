В правительстве разрабатывают новые меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии

8 Май 2020 2020-05-08T09:09:04+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерствам труда и финансов совместно проработать меры поддержки для тех семей, где родители потеряли работу и их доход стал ниже прожиточного минимума, а также для многодетных семей в трудных ситуациях и семей с детьми-инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU