2020-05-08T17:46:55+03:00
Политика

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием Победы и заявил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и страны несут особую миссию по поддержанию глобального мира.

«Китай готов следовать сообща с Россией, твёрдо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всём мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок», - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин также обсудил с Путиным вопрос сотрудничества в разработке вакцины от коронавируса и выразил уверенность, что Россия справится с коронавирусом.

Напомним, что накануне празднованию юбилея Победы российский лидер созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выразил признательность в связи с решающим вкладом СССР в победу над нацизмом. Путин также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил важность сохранения исторического наследия о трагических событиях Второй Мировой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Александр Дрозденко: «Найдите время, позвоните ветеранам и поздравьте их»
Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса
Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионов
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
«Улицы Победы»: до конца года по всей России благоустроят почти 400 дорог, проспектов и площадей
Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о вымогательстве
Ленинградская область ко Дню Победы отремонтировала Дорогу жизни
Ученый раскрыл главную особенность коронавируса
В Москве не был обжалован ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Трамп не верит, что Китай мог преднамеренно впустить коронавирус за пределы страны
Власти Москвы объяснили требования к ношению масок и перчаток
Эксперты уверены - российские полицейские смогут проходить сквозь любые двери
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения Саакашвили
Джонсон выразил Путину признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя
ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
Попова рассказала, когда будут сняты ограничения из-за коронавируса