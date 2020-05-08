Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

8 Май 2020 2020-05-08T17:46:55+03:00

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В ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием Победы и заявил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и страны несут особую миссию по поддержанию глобального мира.

«Китай готов следовать сообща с Россией, твёрдо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всём мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок», - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин также обсудил с Путиным вопрос сотрудничества в разработке вакцины от коронавируса и выразил уверенность, что Россия справится с коронавирусом.

Напомним, что накануне празднованию юбилея Победы российский лидер созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который выразил признательность в связи с решающим вкладом СССР в победу над нацизмом. Путин также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил важность сохранения исторического наследия о трагических событиях Второй Мировой.

ИСТОЧНИК KP.RU