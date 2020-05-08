2020-05-08T22:46:30+03:00
Политика

В Раде предложили признать утратившим силу закон о запрете ношения георгиевской ленты

Соответствующий законопроект подготовил депутат от фракции «Оппозиционная платформа За жизнь»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Раде предложили признать утратившим силу закон о запрете ношения георгиевской лентыВ Раде предложили признать утратившим силу закон о запрете ношения георгиевской лентыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о признании утратившим силу закона о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты. Соответствующие предложение внес депутат украинского парламента Нестор Шуфрич от фракции «Оппозиционная платформа За жизнь»

Как сообщает на сайте парламента Украины, законопроект о признании утратившим силу закона «относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был зарегистрирован в Раде 8 мая.

Напомним, в был закон о запрете публичного использования, демонстрации и ношения георгиевской ленты или ее изображения был принят на Украине в 217 году Нарушителям грозит штраф в размере от 850 до 2550 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты. Однако Шуфрич ни раз нарушал этот закон и в прошлый день Победы, чтобы выразить свой протест, политик возложил к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве цветы, перевязанные по отдельности черной и оранжевой лентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-премьер считает, что режим ограничений могут снять в конце мая - начале июня
В Раде предложили признать утратившим силу закон о запрете ношения георгиевской ленты
МИД РФ сообщило о недоумении из-за аннулирования российско-молдавского соглашения по кредиту
Коронавирус выявлен у второго сотрудника офиса вице-президента США Пенса
Коронавирус выявили у 1 576 российских военнослужащих
Трамп заявил, что заболевший коронавирусом сотрудник Белого дома не общался с Пенсом
Facebook обновила дизайн сайта для компьютеров
Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке
Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая
Вице-премьер рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений из-за коронавируса
ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность
За неделю цены на гречку выросли на 2,6%
Эксперт ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса
«Чрезмерное увлечение садоводством»: гитарист Queen попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей
ВОЗ объяснила растущие цифры по коронавирусу в России
Ветераны-россияне, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат до 75 тысяч рублей к 9 Мая
Онищенко рассказал, сколько коронавирус живет на одежде и защитных масках