В Раде предложили признать утратившим силу закон о запрете ношения георгиевской ленты

8 Май 2020 2020-05-08T22:46:30+03:00

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о признании утратившим силу закона о запрете производства и пропаганды георгиевской ленты. Соответствующие предложение внес депутат украинского парламента Нестор Шуфрич от фракции «Оппозиционная платформа За жизнь»

Как сообщает на сайте парламента Украины, законопроект о признании утратившим силу закона «относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» был зарегистрирован в Раде 8 мая.

Напомним, в был закон о запрете публичного использования, демонстрации и ношения георгиевской ленты или ее изображения был принят на Украине в 217 году Нарушителям грозит штраф в размере от 850 до 2550 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты. Однако Шуфрич ни раз нарушал этот закон и в прошлый день Победы, чтобы выразить свой протест, политик возложил к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве цветы, перевязанные по отдельности черной и оранжевой лентами.

ИСТОЧНИК KP.RU