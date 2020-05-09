2020-05-09T06:00:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Комаровский назвал способы помощи иммунитету при коронавирусе

Врач дал советы россиянам
Юлия КЕКОВА
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Доктор Кмаровский. Фото: инстаграмДоктор Кмаровский. Фото: инстаграм
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл, как можно помочь своему иммунитету при коронавирусе.

Доктор выложил вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, что следует делать, чтобы сократить риски развития пневмонии, в случае если все же заболеешь коронавирусной инфекцией. Также подписчик попросил рассказать, что нужно делать, чтобы болезнь не привела к поражению легких при инфицировании. Об этом он написал пост на своей странице в Instagram.

Комаровский пояснил, что от коронавирусной пневмонии на данный момент в мире лекарства не существует. Но иммунитет человека может с ней справиться, если ему правильно помочь в этом.

Так, он посоветовал тепло одеваться, побольше пить теплой жидкости и в большом объеме, проветривать помещение и следить за влажности воздуха в комнате.

Врач также объяснил подписчикам в чем отличия и особенности вирусной пневмонии от других болезней.

- Вирусная пневмония и простая пневмония, это как осложнение при ОРВИ, то есть это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ - это когда, например, в ваших легких начинает скапливаться слизь. Из-за этого дышать человеку становиться тяжелее. Осложнения лечат антибиотиками, в отличии от ОРВИ, - пояснил Комаровский.

Именно поэтому, по его мнению, важно понимать, что воспаление легких при коронавирусе это не осложнение - это сама болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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