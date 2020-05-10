Сергей Жвачкин по телефону поздравил ветеранов с Днем Победы

10 Май 2020 2020-05-10T11:37:40+03:00

Глава региона пришел поклониться павшим за Родину в числе томичей, которые с раннего утра несли цветы к мемориалам и воинским захоронениям. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

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75-я годовщина Победы советского народа в Великой отечественной войне – важная веха в истории России. Карантинные меры ограничили масштаб торжества. Массовые празднества из-за распространения коронавирусной инфекции перенесены на более позднее время. Но вся страна 9 мая по давней традиции чтит память наших ветеранов. Так, в Томской области губернатор региона Сергей Жвачкин возложил цветы у монумента боевой и трудовой славы в Лагерном саду Томска. Глава региона пришел поклониться павшим за Родину в числе томичей, которые с раннего утра несли цветы к мемориалам и воинским захоронениям.

Кроме того, Сергей Жвачкин поздравил ветеранов с Днем Победы по телефону. Глава региона пообщался с Надеждой Александровной Зубовой и Евгенией Сергеевной Коготоковой, спасавших в годы войны раненых; Федором Тимофеевичем Бондаренко, освободившим Венгрию, Австрию и Чехословакию; связистом 1-го и 2-го Украинских фронтов Николаем Степановичем Лененко; старшим сержантом пехоты Николаем Ивановичем Лисицыным; участником штурма Будапешта и Белграда Анатолием Николаевичем Парубиной и участником Курской битвы Наумом Иосифовичем Фальковичем.

«Какое счастье говорить с нашими ветеранами, заряжаться от них энергией», - отметил Сергей Жвачкин. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

«Какое счастье говорить с нашими ветеранами, заряжаться от них энергией, - отметил Сергей Жвачкин. – Часто общаюсь со многими из них. К сожалению, в этот День Победы мы не можем увидеться. Но услышать, поздравить, поблагодарить, расспросить о жизни ничто не мешает. И, конечно, звонить, заботиться, помогать поколению победителей каждый из нас должен не только 9 Мая».