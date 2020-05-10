Путин признался, какая картина его "пробрала до слез"

10 Май 2020 2020-05-10T14:26:04+03:00

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В ноябре 20219 года в московском Манеже открылась выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Ее посетил президент Владимир Путин.

Он осмотрел залы, где впервые собраны в одно собрание 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России. Одна из работ особенно запомнилась главе государства. В этом он признался журналисту Павлу Зарубину. Отрывок интервью показали весной 2020 года, в год, который является юбилейным - 75 лет Великой Победе.

- На меня большее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется – "Рабовладельцы", на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез, - признался Владимир Путин, запись показали в эфире канала "Россия 1".

Тарас Гапоненко "Рабовладельцы"

Эта смерть на картине вполне могла произойти и в жизни, и если бы не подвиг советски солдат, то это убийство могло символизировать гибель всей нации, "русского этноса, так же, как и других этносов, населявших Советский Союз".

Подвиг советских людей, которые ушли на фронт, и тех, что были в тылу, президент назвал "памятью поколения и гордостью". Во время открытия памятника героям Блокады в Иерусалиме Владимир Путин тоже едва сдерживал эмоции, говоря о преступления нацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU