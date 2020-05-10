2020-05-10T14:39:01+03:00
Общество

Для летнего отдыха детей откроют лагеря дневного пребывания в школах

Окончательное решение организации каникул будет принято с учетом эпидемиологической ситуации
Александр МИЛКУС
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Пока понятно, что в июне большинство лагерей для детей не будут открыты.Пока понятно, что в июне большинство лагерей для детей не будут открыты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Организация летнего отдыха школьников в этом году буде зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Пока понятно, что в июне большинство лагерей для детей не будут открыты.

- В условиях ограничительных мер в этом году будут активнее задействованы лагеря дневного пребывания на базе школ, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. - Дети смогут отдыхать и использовать время для развития под присмотром педагогов. При этом будет организован входной контроль в школы: термометрия, обработка рук, использование масок.

- Пока еще окончательных решений нет. В ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии, которая рассмотрит этот вопрос, - подчеркнул Дмитрий Глушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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