Опубликован предварительный график вывозных рейсов россиян

10 Май 2020 2020-05-10T23:58:16+03:00

Возвращаться на родину наши граждане будут с 11 по 22 мая

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Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов в период с 11 по 22 мая 2020 года для россиян, застрявших за границей.

Сообщается, что на 11 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара с прибытием в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге.

Во вторник, 12 мая, планируются рейсы из Ханоя, Сейшел и Кишинева в Москву. Также в Иркутск из Сицзяо (КНР) граждане РФ вернутся 13 мая. В этот же день запланирован рейс из Бангкока с прибытием в Москву с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге.

14 мая должны вылететь в Россию должны несколько рейсов - Гоа - Ростов-на-Дону - Москва и Тенерифе - Барселона - Петербург - Москва, а также Нью-Йорк - Москва.

15 мая запланирован вывозной рейс из Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге, рейсы Маврикий - Йоханнесбург -Танзания - Москва, Пхукет - Владивосток (с промежуточной посадкой в Новосибирске) и Гоа - Красноярск - Екатеринбург - Москва.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что из-за активного распространения коронавируса многие страны закрыли свои границы из-за чего авиасообщение между государствами временно стало невозможным. Чтобы не бросать своих граждан, оказавшихся в сложном положении, российская сторона согласовывает и организует вывозные рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU