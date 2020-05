«Дезинформационная пандемия»: Захарова отреагировала на статью FT о смертности от коронавируса в России

12 Май 2020 2020-05-12T19:18:56+03:00

Статья газеты Financial Times, которая говорит о том, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных, представляет собой «дезинформационной пандемией». Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова и отметила, что на сегодняшний день тема COVID-19 стала «питательной средой» для некоторых дезинформационных кампаний.

«Сегодня мы живем в условиях дезинформационной пандемии. Это один из ее классических примеров. Речь идет не об одной публикации на данную тему, а о целом залпе. И центральными выступили две крупнейшие западные газеты - Financial Times и The New York Times», - сказала дипломат.

Ранее эту статью уже прокомментировал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он назвал ее «непрофессиональным хайпом» и призвал считать смертность после окончания пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU