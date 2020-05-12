2020-05-12T15:18:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России

Бывший главный санитарный врач страны призвал считать смертность после окончания пандемии.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в РоссииОнищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в РоссииФото: Иван МАКЕЕВ
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Статья газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных является «непрофессиональным хайпом». Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и проводит считать этот после окончания пандемии

«Смертность мы будем считать после окончания (пандемии коронавируса), пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», - сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Онищенко отметил, что данные по смертности от коронавирусной инфекции будут еще корректироваться и необходимо считать их не по количеству проведённых тестов, а по числу обследованных людей, поскольку в течение заболевания одного и того же пациента как минимум два раза должен сдать отрицательный тест для того, чтобы его выписать. «Если они в общую кучу идут — это некорректно», - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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