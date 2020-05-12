2020-05-12T21:47:44+03:00
Общество

Instagram объявил о ряде нововведений в работе с комментариями

Компания намерена снизить возможность травли в интернете
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Instagram объявила о ряде нововведений в работе с комментариямиInstagram объявила о ряде нововведений в работе с комментариямиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Социальная сеть Instagram рассказала о новых способах управления комментариями, которые помогут снизить возможности травли в интернете.

«Мы видели, что теги и упоминания могут использоваться для травли или запугивания других пользователей, поэтому мы выпускаем новые элементы управления, которые позволяют вам управлять тем, кто может помечать или упоминать вас в Instagram. Вы можете выбрать, тех, кто не может пометить или упомянуть вас в комментарии, подписи или истории», - говорится в пресс-релизе этой соцсети.

Как сообщается в Twitter компании и в пресс-релизе, теперь пользователь сможет удалять сразу несколько комментариев, а также блокировать или ограничивать нескольких человек сразу. Кроме того, появилась возможность определять, кто может отмечать вас на публикациях или упоминать в комментариях.

Пользователи смогут отметить до 25 комментариев под публикацией, а после удалить их одним кликом. Более того, при желании, авторов этих комментариев можно заблокировать.

Также пользователи смогут закреплять понравившиеся комментарии для того, чтобы те отображались первыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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