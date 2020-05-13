Видео обрушившегося пролета в Москве сняли очевидцы

13 Май 2020 2020-05-13T10:40:07+03:00

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет Фото: Кадр видео

Спасатели эвакуировали жителей дома по пожарным лестницам из-за заблокированных входов в квартиры

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Очевидцы сняли на видео обрушившееся перекрытие жилого пятиэтажного дома в Москве в районе Лефортово.

Источник KP.RU уточняет, что в квартирах обрушения не произошло, но двери были заблокированы завалами, и жителей пришлось спасать через пожарные лестницы. Также отмечается, что предварительной причиной обрушения считают ветхий лестничный пролёт.

Напомним, лестничный пролёт между пятым этажом и чердаком обрушился утром 13 мая в доме, расположенном по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 22/18.

Сайт KP.RU сообщал, что спасатели прибыли на место происшествия через восемь минут после сообщения о произошедшем. Из подъезда сразу эвакуировали 20 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778808" frameborder="0"></iframe> Кадры из подъезда где обрушился лестничный пролет.

ИСТОЧНИК KP.RU