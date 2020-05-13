Видео обрушившегося пролета в Москве сняли очевидцы
Очевидцы сняли на видео обрушившееся перекрытие жилого пятиэтажного дома в Москве в районе Лефортово.
Источник KP.RU уточняет, что в квартирах обрушения не произошло, но двери были заблокированы завалами, и жителей пришлось спасать через пожарные лестницы. Также отмечается, что предварительной причиной обрушения считают ветхий лестничный пролёт.
Напомним, лестничный пролёт между пятым этажом и чердаком обрушился утром 13 мая в доме, расположенном по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 22/18.
Сайт KP.RU сообщал, что спасатели прибыли на место происшествия через восемь минут после сообщения о произошедшем. Из подъезда сразу эвакуировали 20 человек.
Кадры из подъезда где обрушился лестничный пролет.
ИСТОЧНИК KP.RU