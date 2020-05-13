2020-05-13T10:40:07+03:00
Происшествия

Видео обрушившегося пролета в Москве сняли очевидцы

Спасатели эвакуировали жителей дома по пожарным лестницам из-за заблокированных входов в квартиры
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролетВ пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролетФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Очевидцы сняли на видео обрушившееся перекрытие жилого пятиэтажного дома в Москве в районе Лефортово.

Источник KP.RU уточняет, что в квартирах обрушения не произошло, но двери были заблокированы завалами, и жителей пришлось спасать через пожарные лестницы. Также отмечается, что предварительной причиной обрушения считают ветхий лестничный пролёт.

Напомним, лестничный пролёт между пятым этажом и чердаком обрушился утром 13 мая в доме, расположенном по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 22/18.

Сайт KP.RU сообщал, что спасатели прибыли на место происшествия через восемь минут после сообщения о произошедшем. Из подъезда сразу эвакуировали 20 человек.

Кадры из подъезда где обрушился лестничный пролет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность
Народные промыслы и торговлю через автоматы внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса
Законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома, внесён в Госдуму
«Победа» поэтапно возобновит полеты с 1 июня
В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М", выпущенных после 1 апреля
"Решает вирус": Мясников прокомментировал снятие ограничений
Видео обрушившегося пролета в Москве сняли очевидцы
В России от коронавируса умерли 96 человек за сутки
COVID-19 «убьет» 30 процентов московских кафе и ресторанов
Россияне стали реже разводиться
Мясников: Коронавирус от летучих мышей только в 21 веке приходит третий раз
Мясников сравнил смертность от коронавируса с туберкулезом и СПИДом
Истории, опаленные войной: В Ленобласти подвели итоги конкурса «Ленинградская память»
В Москве полмиллиона мигрантов лишились дохода
Мясников рассказал, кто чаще всего попадает в реанимацию с коронавирусом
Россия отменила таможенное декларирование некоторых товаров в ЕАЭС
В России создали многоразовый защитный костюм от COVID-19
Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
В России провели почти 6 млн тестов на выявление коронавируса
В больнице в Коммунарке 21 пациент подключён к аппаратам ИВЛ
Жириновский предложил сократить половину депутатов, чтобы сэкономить деньги
Цены на авиабилеты выросли на 12 процентов