Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»
Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский оценил, почему власти Польши спекулируют на теме «российской угрозы». Эксперт уверен, что темой злоупотребляют специально, чтобы сблизиться с США.
В официальных документах закрепляют ничем не подтвержденные сведения о якобы ведении российскими спецслужбами «гибридных войн», об организации «кибератак» и об «агрессивных планах» командования ВС РФ.
- Польская государственность во многом основана на идее противостояния России, попытках сплотиться перед лицом мнимого врага. К тому же, антироссийская политика способствует поднятию статуса в западном сообществе, - комментирует RT Неменский.
Политолог отмечает, что власти Польши пришли к выводу, что «НАТО не является достаточно надёжной структурой военной защиты страны». Поэтому было принято решение двигаться в сторону прямого союза с США.
- Многие поляки запуганы мнимой российской угрозой и позитивно воспринимают информацию об усилении страны в военном отношении. Руководители страны этим пользуются, - заключает эксперт.
Накануне польский президент Анджей Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности. Россию в этом документе назвали основной угрозой для Польши, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU