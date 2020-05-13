Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»

13 Май 2020 2020-05-13T11:41:02+03:00

Эксперт объяснил, почему Польша спекулирует на "российской угрозе" Фото: REUTERS

По мнению специалиста, это делается для дальнейшего сближения с США

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Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский оценил, почему власти Польши спекулируют на теме «российской угрозы». Эксперт уверен, что темой злоупотребляют специально, чтобы сблизиться с США.

В официальных документах закрепляют ничем не подтвержденные сведения о якобы ведении российскими спецслужбами «гибридных войн», об организации «кибератак» и об «агрессивных планах» командования ВС РФ.

- Польская государственность во многом основана на идее противостояния России, попытках сплотиться перед лицом мнимого врага. К тому же, антироссийская политика способствует поднятию статуса в западном сообществе, - комментирует RT Неменский.

Политолог отмечает, что власти Польши пришли к выводу, что «НАТО не является достаточно надёжной структурой военной защиты страны». Поэтому было принято решение двигаться в сторону прямого союза с США.

- Многие поляки запуганы мнимой российской угрозой и позитивно воспринимают информацию об усилении страны в военном отношении. Руководители страны этим пользуются, - заключает эксперт.

Накануне польский президент Анджей Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности. Россию в этом документе назвали основной угрозой для Польши, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU