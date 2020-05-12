Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой

12 Май 2020 2020-05-12T13:47:13+03:00

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Польский глава Анджей Дуда во вторник, 12 мая, утвердил новую «Стратегию национальной безопасности» страны, в которой указывается, что политика России является главной угрозой для безопасности республики. Церемония подписания документа транслировалась местными телеканалами.

- Основную угрозу представляет политика российских властей, которая реализуется с использованием военной силы, - говорится в тексте стратегии. Главным ответом на эту угрозу авторы документа считают укрепление связей с Евросоюзом и НАТО, а также повышение расходов на оборону в Польше до 2,5 процента валового внутреннего продукта.

Руководитель Бюро национальной безопасности, которое играло ключевую роль в создании стратегии, Павел Солох объяснил, что такой подход был принят после детального анализа действий властей России, сообщает ТАСС.

- Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим мы будем действовать так, чтобы показать все наши возможности для обороны государства и сдерживания, - добавил глава ведомства.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности российский глава МИД Сергей Лавров призвал страны перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности на основе принципа равной ее неделимости.

ИСТОЧНИК KP.RU