2020-05-12T13:47:13+03:00
Политика

Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой

Документ подписал президент страны
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозойПольша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польский глава Анджей Дуда во вторник, 12 мая, утвердил новую «Стратегию национальной безопасности» страны, в которой указывается, что политика России является главной угрозой для безопасности республики. Церемония подписания документа транслировалась местными телеканалами.

- Основную угрозу представляет политика российских властей, которая реализуется с использованием военной силы, - говорится в тексте стратегии. Главным ответом на эту угрозу авторы документа считают укрепление связей с Евросоюзом и НАТО, а также повышение расходов на оборону в Польше до 2,5 процента валового внутреннего продукта.

Руководитель Бюро национальной безопасности, которое играло ключевую роль в создании стратегии, Павел Солох объяснил, что такой подход был принят после детального анализа действий властей России, сообщает ТАСС.

- Мы демонстрируем позицию, которая есть в официальных документах НАТО. Мы хотим вести диалог с Россией, но перед этим мы будем действовать так, чтобы показать все наши возможности для обороны государства и сдерживания, - добавил глава ведомства.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности российский глава МИД Сергей Лавров призвал страны перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности на основе принципа равной ее неделимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе
Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше
Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан
"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО
В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
Умер Константин Крылов, писатель
Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома
Музеи смогут вернуться к работе с середины июля
Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана
Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары