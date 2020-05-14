После коронавируса: Мясников предупредил о новой, более опасной, эпидемии
Известный врач Александр Мясников предупредил, что после коронавируса в мир может прийти новая эпидемия, причем, более опасная.
Когда это случится, вирусологи пока не говорят. Но такой сценарий, безусловно, возможен, заявил Мясников.
Врач напомнил, что серьезный грипп с высокой смертностью представляет собой две мутации. При первой инфекция от свиньи или птицы попадает к человеку, при второй уже передается среди людей, то есть то, что бы наблюдаем с коронавирусом.
По словам Мясникова, сценарий будущей эпидемии моделировали в ноябре 2019 года в университете Джона Хопкинса. И выглядит он примерно так:
-Эпидемия возникнет в Бразилии, это будет свиной грипп. Самолетами разнесет его. И поразит две трети человечества. Вакцины нет, лекарства нет. Потеря – 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался в ноябре, - рассказал Мясников в интервью Kp.ru.
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Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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