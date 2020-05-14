2020-05-13T14:01:58+03:00
Коронавирус Covid-19

После коронавируса: Мясников предупредил о новой, более опасной, эпидемии

Когда возникнет новая инфекция, вирусологи пока не могут сказать
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доктор Мясников рассказал о возможности новой эпидемии после коронавирусаДоктор Мясников рассказал о возможности новой эпидемии после коронавирусаФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Известный врач Александр Мясников предупредил, что после коронавируса в мир может прийти новая эпидемия, причем, более опасная.

Когда это случится, вирусологи пока не говорят. Но такой сценарий, безусловно, возможен, заявил Мясников.

Врач напомнил, что серьезный грипп с высокой смертностью представляет собой две мутации. При первой инфекция от свиньи или птицы попадает к человеку, при второй уже передается среди людей, то есть то, что бы наблюдаем с коронавирусом.

По словам Мясникова, сценарий будущей эпидемии моделировали в ноябре 2019 года в университете Джона Хопкинса. И выглядит он примерно так:

-Эпидемия возникнет в Бразилии, это будет свиной грипп. Самолетами разнесет его. И поразит две трети человечества. Вакцины нет, лекарства нет. Потеря – 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов. Такой учебный сценарий разыгрывался в ноябре, - рассказал Мясников в интервью Kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Эта пандемия - только учения. После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия»

Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство выделило 4,8 млрд рублей на выплаты тем, кто помогал больным с коронавирусом
После коронавируса: Мясников предупредил о новой, более опасной, эпидемии
В Черногории полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
CNN: Белый дом не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса
Меркель высказалась о хакерских атаках на Бундестаг
СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине
Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии, предлагают занятость на общественных работах в дорожном хозяйстве
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млн
Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ
Ступень китайского ракета-носителя могла упасть на Нью-Йорк
В Ленинградской области музеи переходят на формат уличных экскурсий
В Европарламенте одобрили соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией
Песков рассказал, что Мишустин идет на поправку