Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Ученые из РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) работают совместно с итальянскими специалистами над проектом по лечению пациентов с коронавирусом. В основу методе лег метод плазмотерапии, который показал эффективность еще на этапе распространения инфекции в Китае.
- Совместно с одним из мировых лидеров в производстве продуктов из плазмы крови, компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI прорабатывается запуск проекта в России по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека, - сказано в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
Это не единственный международный проект РФПИ. Вместе с японскими учеными создана система диагностики EMG для определения коронавиурса в организме. Этот способ не только эффективный - точность до 99,9 процентов. У этой диагностической системы есть портативные мини-лаборатории, аналогов которых нет в мире.
Еще один проект позволяет выявлять пневмонию при анализе КТ-снимков с использованием технологий искусственного интеллекта.
ИСТОЧНИК KP.RU