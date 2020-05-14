Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови

14 Май 2020 2020-05-14T15:47:48+03:00

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Ученые из РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) работают совместно с итальянскими специалистами над проектом по лечению пациентов с коронавирусом. В основу методе лег метод плазмотерапии, который показал эффективность еще на этапе распространения инфекции в Китае.

- Совместно с одним из мировых лидеров в производстве продуктов из плазмы крови, компанией Kedrion и инвестиционным фондом FSI прорабатывается запуск проекта в России по лечению коронавируса препаратами на основе плазмы крови человека, - сказано в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Это не единственный международный проект РФПИ. Вместе с японскими учеными создана система диагностики EMG для определения коронавиурса в организме. Этот способ не только эффективный - точность до 99,9 процентов. У этой диагностической системы есть портативные мини-лаборатории, аналогов которых нет в мире.

Еще один проект позволяет выявлять пневмонию при анализе КТ-снимков с использованием технологий искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU