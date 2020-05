Ученые выяснили, как долго коронавирус может сохраняться в воздухе

14 Май 2020 2020-05-14T17:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые из США определили, как долго коронавирус может задерживаться в воздухе. Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Выяснилось, что микрочастицы COVID-19, выделяемые при разговоре, сохраняются в воздухе от 8 до 14 минут. Важно отметить, что речь идет о закрытом помещении.

Чтобы определить это, ученые провели эксперимент. В течение 25 секунд человек громко повторял фразу "оставайтесь здоровы" в закрытом боксе. Затем бокс облучался лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.

- Давно известно, что респираторные вирусы могут передаваться через частицы, которые образуются при кашле или чихании. Менее широко известно, что обычная речь также производит тысячи частиц слюны, - отмечают исследователи.

Ученые делают вывод, что во время обычного разговора в закрытом помещении есть значительная вероятность заразиться коронавирусом. Причем при громкой речи она выше, так как выделяется больше частиц.

ИСТОЧНИК KP.RU