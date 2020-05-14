2020-05-14T18:32:04+03:00
Общество

Ученые показали видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане

Одному из участников на входе сбрызнули руки веществом, которое светится в темноте [видео ]
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Вирус" оказался на лицах и руках"Вирус" оказался на лицах и рукахФото: Кадр видео
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Появилось видео, как коронавирус передается между людьми в ресторане.

Пока кафе и бары закрыты в большинстве стран мира, ученые пытаются выяснить, насколько оправдан этот запрет и правда ли, что вирус в помещении общественного питания передается быстрее.

Пригласили 10 добровольцев. Им не сказали, кто из них будет изображать из себя больного коронавирусом. На входе одному из участников сбрызнули руки специальным веществом, которое светится в темноте. Он старался соблюдать дистанцию, меньше хвататься за предметы и приборы. Как сильно он сумел "наследить", стало понятно, когда выключили свет.

Вещество попало на тарелки, поручни, мебель. Этих предметов коснулись другие гости ресторана, они в свою очередь тоже прилично разнесли "вирус" по зданию. Вещество светилось на лицах, руках, одежде, столах.

Видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане.

- Вирус распространялся через крышку контейнера, в котором находилась еда, щипцы, отделяющие пищу, и ручку контейнера с напитком,- сообщает NHK.

При этом меры защиты снизили распространение - продавец часто менял щипцы за 30 минут эксперимента, просил людей мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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