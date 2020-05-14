Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посоветовал не защищаться от коронавируса с помощью шапочки из фольги. Он высказался об акциях протеста, которые проходят в Берлине и в целом в Германии. Участники этих митингов требуют снять режим блокировки, при этом многие из активистов осознают всю опасность коронавируса.
Наибольшее возмущение политика вызвали ложные теории о том, как защищаться от инфекции.
- Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги,- сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU