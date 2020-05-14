Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги

14 Май 2020 2020-05-14T20:28:06+03:00

Он упрекнул сторонников теории заговора в публичном высказывании тезисов, которые расходятся с реальностью

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посоветовал не защищаться от коронавируса с помощью шапочки из фольги. Он высказался об акциях протеста, которые проходят в Берлине и в целом в Германии. Участники этих митингов требуют снять режим блокировки, при этом многие из активистов осознают всю опасность коронавируса.

Наибольшее возмущение политика вызвали ложные теории о том, как защищаться от инфекции.

- Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги,- сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU